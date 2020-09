Am Montag, 14. September, gegen 14.05 Uhr war ein 74-Jähriger in der Emster Straße nach bisherigen Ermittlungen an einer Verkehrsunfallflucht beteiligt. Der Mann befuhr mit seinem BMW einen Parkplatz und wendete auf diesem. Beim Wenden beschädigte er den geparkten Mercedes eines 51-Jährigen.

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und meldete sich bei dem Halter des Mercedes.

Dieser verständige die Polizei. Der 74-Jährige konnte durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stritt eine Unfallbeteiligung zunächst ab. Die Zeugin gab jedoch an, dass der Mann den Unfall bemerkte und sich anschließend ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, von der Unfallörtlichkeit entfernte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Der Hagener erhält eine Anzeige.