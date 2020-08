Am Sonntag, 16. Juli, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Haus in der Max-Planck-Straße.

Dort wurde ein 75-Jähriger gegen 14.45 Uhr durch laute Geräusche aufmerksam. Er folgte der Quelle des Lärms. Durch das trübe Glas der Haustür konnte er außen einen Mann erkennen. Dieser hebelte mit einem unbekannten Gegenstand an der Eingangstür und versuchte offenbar, diese aufzubrechen. Reflexartig hämmerte der Hagener von innen gegen die verschlossene Tür und brüllte den Einbrecher an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht. Der Täter wird als zirka 180 cm groß und sportlich beschrieben.

Auffällig war sein rotes T-Shirt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel. 02331-9862066 entgegen.