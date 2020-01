Am Dienstag, 14. Januar, ereignete sich auf der Herdecker Straße gegen 8.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte ein 56jähriger mit seinem Lkw in dem Anlieferungsbereich eines Unternehmens. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde dabei ein 46jähriger, der sich neben dem Lkw aufgehalten hatte, zwischen dem Führerhaus des Fahrzeugs und einer Hauswand eingeklemmt. Der aus Breckerfeld kommende Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzung konnten zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.