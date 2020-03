Zwischen Dezember und Februar kam es zu einer Tatserie mit rund100 Taschendiebstählen in Hagen. Die Täterinnen nutzten die Unaufmerksamkeit ihrer Opfer beim Ein- und Austeigen in die Busse der Hagener Straßenbahn AG aus.

In aufwändigen Ermittlungen - von 22 Taten waren Videoaufnahmen verfügbar - konnte das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Hagen zwei 26 und 32 Jahre alte Frauen mit serbischen bzw. bosnischen Wurzeln ermitteln und ihre beiden Mittäter identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft Hagen beantragte Haftbefehl, so dass im Februar die Festnahme der Frauen wegen gemeinschaftlichen, schweren Bandendiebstahls gelang. Insgesamt mindestens acht Taten können dem Duo nach bisherigem Stand der Ermittlungen zur Last gelegt werden.

Die für die Polizei enorm wichtige Beweisführung gelang nur über die gute Zusammenarbeit mit der Hagener Straßenbahn AG. Das Unternehmen stellt den Kriminalisten bei entsprechendem Tatverdacht auf Anforderung die Kameraaufnahmen aus den Linienbussen zur Verfügung.

Darüber hinaus wiesen die Ermittler den Diebinnen im Nachgang zu den Diebstählen noch Computerbetrügereien mit den erbeuteten Debit- und Kreditkarten nach.