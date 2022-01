HAGEN. In der Nacht von Silvester auf Neujahr wurde in der Straße An der Kohlenbahn ein Kia beschädigt. Der PKW stand auf einem privaten Parkplatz vor einem Haus. Am Neujahrsmorgen, gegen 3 Uhr, war das Fahrzeug des 35-Jährigen noch unbeschädigt. Sieben Stunden später entdeckte er die gesprungene Frontscheibe, in welcher er Reste eines großen Böllers fand.

Offenbar war die Sprengkraft groß genug, um den Schaden zu verursachen. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen. Wer kann Angaben zur Sachbeschädigung tätigen? Hinweise werden unter Tel. 02331/9862066 entgegen genommen.