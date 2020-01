Am 16. Oktober entwendeten zwei unbekannte Täter aus der Auslage eines Geschäftes in der Mittelstraße zwei Mobiltelefone der Marke Apple. Jetzt hat die Polizei die Täter zur Fahndung ausgeschrieben.



Die Täter liefen in den Laden und auf die Auslage zu und versuchten, die Geräte von der Verkabelung gewaltsam zu lösen. Nachdem ihnen dies gelang, verließen die Diebe den Laden fluchtartig. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tatbegehung auf. Eine Richterin verfügte nun die Veröffentlichung der Bilder, die über den unten angegebenen Link abzurufen sind. Die Polizei fragt:

Wer kennt die Täter?

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02331-986-2066 entgegen.

Bilder der Tatverdächtigen sind in der Fotogalerie zu finden.