Am Freitag, 10. Juni, fand, nach pandemiebedingten Absagen in den letzten beiden Jahren, wieder eine Jahresdienstbesprechung in der Stadthalle Hagen statt.

Nach den dankbaren Grußworten von Herrn Oberbürgermeister Schulz, dem Dezernenten Herrn Arlt, dem Leiter der Feuerwehr Herrn Lenke und dem stellv. Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen, Herrn Zimmer galt es die Ehrungen (20, 25, 35, 40, 50, 60 jährige Zugehörigkeit) und Beförderungen der letzten zwei Jahre nachzuholen.

Zwölf Jugendliche wurden aus der Jugendfeuerwehr in den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr übernommen.

Eine besondere Ehrung wurde durch den Verband gegenüber Herrn Eckhardt Kühl, einem ehemaligen Berufsfeuerwehrmann, ausgesprochen. Er wurde mit dem Ehrenkreuz des Verbandes der Feuerwehr geehrt.

Das Landespolizeiorchester NRW sorgte für eine musikalische Untermalung des Abends.

Ausnahmsweise fand die Dienstbesprechung in diesem Jahr ohne Gäste aus der Politik, den Hilfsorganisationen und der Verwaltung statt. Für nächstes Jahr ist der gewohnte Rahmen wieder geplant.