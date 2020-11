Ein 40-Jähriger landete am Montag, 9. November, erneut im Polizeigewahrsam, nachdem er nur wenige Stunden zuvor von dort entlassen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen traf der Hagener gegen 22 Uhr nach seiner Entlassung zunächst an seiner Wohnanschrift am Märkischen Ring ein. Dort stellte er einen im Hausflur abgestellten Tisch fest und warf diesen ohne ersichtlichen Grund aus der fünften Etage in das Erdgeschoss.

Durch den Lärm wurden Anwohner auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese nahmen den 40-Jährigen erneut in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.