Am Montag, 21. Dezember, kontrollierten Polizisten im Rahmen der abendlichen Streife die Straße Hellweg. Dabei handelt es sich um eine Unterführung an der Schwerter Straße. Hier trafen die Beamten vier Personen an, die beieinander standen. Weil ein Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung im Raume stand, sollten die Personalien der Personen (23, 23, 24, 24) kontrolliert werden.



Ein 23-Jähriger versuchte den Polizisten weiszumachen, dass es keine Ausweispflicht in Deutschland gäbe. Nachdem die Beamten ihn aufklärten und eine Durchsuchung ankündigten, weigerte er sich, seine Zigarette aus der Hand zu legen. Anschließend entfernte er sich mit kleinen Schritten von den Polizisten.

Die Beamten griffen den Hagener an den Armen. Er setzte sich derart zur Wehr, dass die Streifenwagenbesatzung ihm Handfesseln anlegen musste. Der 23-Jährige versuchte sich loszureißen und ließ sich nicht beruhigen. Die Polizisten nahmen den Hagener zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Dort brachte wenig später ein Freund das Portemonnaie des Hageners samt Ausweis vorbei. Gegen alle Personen legten die Beamten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung vor. Der 23-Jährige erhielt zudem eine Anzeige wegen Widerstands.