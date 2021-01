Hagen. Am frühen Samstagmorgen gegen 2.15 Uhr meldeten mehrere Anwohner einen Verkehrsunfall auf der Leimstraße in Höhe der Nummer 9. Ein Smart war frontal gegen eine Laterne gefahren; anschließend hatte sich der Fahrer, nachdem er von einem Anwohner angesprochen worden war, in unbekannte Richtung entfernt.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme und der Fahndung nach dem Halter des Wagens meldete sich der 20-jährige Fahrer rund eine halbe Stunde später beim Polizeinotruf und wollte den Unfall melden. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobe ergab, dass der junge Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem wurden leichte Verletzungen am Kopf festgestellt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde für weitere Ermittlungen

sichergestellt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.