Am Sonntag, 6. Dezember, raubten zwei Unbekannte unter Vorhalt eines Messers das Handy eines 19-Jährigen.

Gegen 23 Uhr ging ein Hagener die Badstraße in Richtung Innenstadt entlang. Über Kopfhörer hörte er Musik mit seinem Smartphone. Plötzlich kam ein Mann über die Fahrbahn des Kreisverkehrs gerannt und sprang über das Geländer am Gehweg. Ein weiterer Unbekannter kam von hinten über den Bürgersteig auf den 19-Jährigen zugelaufen.

Beide Männer hielten ihr Opfer zunächst fest und schlugen es anschließend in das Gesicht. Dabei versuchten sie in die Taschen des Hageners zu greifen. Als dieser sich zur Wehr setzte, zog einer der Räuber ein Messer. Dem 19-Jährigen gelang die Flucht. Das mittlerweile zu Boden gefallene Handy ergriffen die Räuber und flohen in Richtung Kampstraße davon.



Täterbeschreibung



Beide Männer werden als 25-28 Jahre alt, mit europäischem Aussehen und mit aufgezogenem Mundschutz beschrieben. Einer war zirka 180 cm groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite Mann war zirka 195 cm groß und von kräftiger Statur. Auffällig waren sein roter Pullover und seine schwarze Mütze. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden unter Tel. 02331 986 2066 entgegen genommen.