HAGEN. Am Mittwoch, 28. September, entdeckten Mitarbeiter des WBH bei Reinigungsarbeiten des Stadtgartenteichs eine Tasche. In dieser befand sich ein blauer Tresor. Die Tresortür war offenbar durch die Täter aufgehebelt worden. Sie war so verkeilt, dass sie sich nicht öffnen ließ. Ob die Gauner an den Inhalt gelangen konnten, ist noch unklar. Streifenbeamte stellten ihn sicher. Ob der Safe einer Straftat zuzuordnen ist, prüft nun die Kripo.

Beschreibung



Der Tresor misst in Länge, Breite und Höhe zirka 80 cm. Hinweise zur Herkunft des Tresors nimmt die Polizei unter der Tele. 02331/9862066 entgegen.