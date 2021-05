"Auch in diesem Sommer können wir allen Menschen, die nicht verreisen, einen vollgepackten Urlaubskorb anbieten". So bringt es Bianca Sonnenberg, Leiterin der Volkshochschule Hagen, auf den Punkt. Denn auch im zweiten Sommer, der unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie steht, wird es viele Bürger oder auch Gäste in unserer Stadt geben, die etwas in Hagen erleben wollen - etwas, das die Möglichkeit zu unbeschwerten und schönen Momenten bietet.



"Schon im Vorjahr waren die Angebote des Urlaubskorbes heiß begehrt", kann sich Bianca Sonnenberg noch gut erinnern, "und wir hoffen, dass das Konzept auch in diesem Jahr aufgeht und wir viele Menschen damit erfreuen können".

Alle Angebote des VHS-Sommerprogrammes können kurzfristig an aktuelle Corona-Bestimmungen angepasst werden. Eine vorherige Anmeldung und die damit zusammenhängende Kontaktdatenerfassung ist ohnehin für alle Veranstaltungen vorgeschrieben. Die Teilnehmerzahlen sind auf kleine Gruppen begrenzt und vieles findet draußen, an der frischen Luft, statt.

Das Urlaubskorb-Programm, das es übrigens schon seit 41 Jahren gibt, enthält spannende Ausflüge und Fahrten, Stadtspaziergänge, Führungen, Wanderungen, Betriebsbesichtigungen, kreative Workshops und abwechslungsreiche Sportangebote.

Mit insgesamt rund 160 Angeboten an über 400 Terminen stehen in der Zeit vom 3. Juli bis zum 17. August viele wunderbare Veranstaltungen im Programm. In unserer Stadt gibt es im Sommer also wirklich viel zu erleben - da muss man gar nicht wegfahren.

Ermöglicht wurde das große Angebot durch die unverändert aktive Teilnahme und Unterstützung von Hagener Unternehmen, städtischen Tochterunternehmen, Verbänden, Vereinen, Privatpersonen und kommunalen Dienststellen, die ihre Aufgaben, ihre Einrichtungen und ihre Angebote präsentieren und die Teilnehmer aktiv durch Führungen, Kurse und Workshops einbinden.

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Hagen bringt sich traditionell aktiv mit ins Programm ein: So wandert Oberbürgermeister Erik O. Schulz in diesem Jahr durch den Hagener Stadtwald und erläutert zusammen mit WBH-Förster Martin Holl, wie die Wiederaufforstung in Hagen funktioniert. Stadtkämmerer Christoph Gerbersmann erläutert in einer Mittagspause die Renaturierung entlang der Volme und wandert zusätzlich an einem Sonntag durch das schöne Holthauser Bachtal. Bildungsdezernentin Margarita Kaufmann bietet im Garten des AllerWeltHauses in diesem Jahr eine unterhaltsame Einführung in die spanische Sprache an.

Die ehrenamtlichen Bürgermeister Dr. Hans-Dieter Fischer und Dietmar Thieser sowie Bürgermeisterin Karin Köppen laden in das Rathaus, rund um das Rathaus und zu einem Themen-Spaziergang in der Innenstadt ein. Die fünf Bezirksbürgermeister bieten in ihren Stadtteilen Rundgänge an.

Auch die beliebten Stadtrundgänge und Kulturfahrten mit Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff sind wieder im Programm.

Viele Veranstaltungen nehmen Bezug zur Hagener Stadtgeschichte. Damit beteiligt sich der Urlaubskorb in diesem Jahr am 275. Hagener Stadtjubiläum - frei nach dem Motto "Urlaubskorb meets Stadtjubiläum".

Auch neue Veranstaltungen sind dabei: Erstmals ist beispielsweise ein Tenniskurs im Angebot. Rund um den Whiskey geht es bei drei Veranstaltungen in Dahl und im Bereich Kunst und Kreatives ist ein Reiseatelier in der Natur neu dabei sowie sich zwei Künstlerinnen des Kunst- und Atelierhauses Hagen diesmal am Programm beteiligen. Neu ist außerdem die Einladung der Hagener Förster zu verschiedenen Ausflügen in den Wald.

Außerdem bietet der Urlaubskorb erstmals in diesem Jahr aus den Bereichen "Digitalisierung und EDV" sowie "Fotografie und Film" einige Online-Angebote an.

Über 50 Einrichtungen, Unternehmen, Vereine und kommunale Funktionsträger beteiligen sich am Programm des Hagener Urlaubskorbes. In den Angeboten stecken viel ehrenamtliches Engagement und Zeit für Planung, Organisation und Durchführung. Dieses Engagement kann man nicht hoch genug anerkennen. Die Angebote sind in altbewährter Weise vielfältig, abwechslungsreich, kreativ, sportlich und informativ.

Direkt vor der Haustür bekommen die Teilnehmer dieses tolle Programm geboten. 90 Angebote sind kostenlos. Bei weiteren drei Veranstaltungen wird eine Spende erbeten oder sie stehen unter dem Motto "Pay what you want".

Aktuell wird die Broschüre in zahlreichen Einrichtungen der Stadtverwaltung, in den Bürgerämtern, in der Volkshochschule und selbstverständlich bei den Veranstaltern verteilt und ausgelegt. Darüber hinaus kann der Urlaubskorb auch auf der Internetseite der VHS Hagen unter www.vhs-hagen.de und auf der städtischen Internetseite unter www.hagen.de eingesehen werden.