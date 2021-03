Anja Schönes Bühnenfassung des bekannten Romans von Jules Verne begeisterte bereits viele Besucher im Lutz. Unterstützt von der Essener Konzertpädagogin Ulrike Schwanse, der Hagener Musikerin Maren Lueg und Beiträgen von zahlreichen Kindern aus Hagen, Essen und Mülheim an der Ruhr hat das Ensemble den facettenreichen MusikTheaterFilm „Mit Musik in 80 Tagen um die Welt“ gedreht. Neben einem Wiedersehen mit dem verschrobenen Engländer Phileas Fogg, seinem neugierigen Diener Passepartout und der temperamentvollen Inderin Aouda kann man bei dieser abenteuerlichen Reise um die Welt die unterschiedlichsten Instrumente und Musikstile entdecken und Einblicke in andere Kulturen gewinnen.

Spannung, Musik, Information und Unterhaltung verbinden sich zu einem neuartigen Format, das für alle Schulklassen kostenlos abrufbar ist. Der Downloadlink für den Film sowie ausführliches Begleitmaterial ist erhältlich unter theaterpaedagogik@theaterhagen.de, Tel. 02331/3762378.

Ein BiParcours verspricht spannenden Rätselspaß im Anschluss an den Film und gibt Anregungen, selbst kreativ zu werden und auf Entdeckungsreise ins eigene Zuhause zu gehen.

Für alle kleinen und großen Zuschauer außerhalb der Schulen ist der Film als Stream über die Webseite des Theaters Hagen (www.theaterhagen.de) am Sonntag, 21. März, um 11 Uhr zu sehen (12 Stunden online).