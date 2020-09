Der Mondpalast von Wanne-Eickel, das Scala Kulturspielhaus in Wesel, das Oberhausener Theater an der Niebuhrg, das Theater an der Volme in Hagen, das Essener Theater im Rathaus und das Theater Olpketal in Dortmund gehören zu den 21 Privattheatern in NRW, die Liquiditätshilfen vom Land erhalten. Das NRW-Kulturministerium unterstützt die Häuser, die aufgrund der coronabedingten Einstellung des Spielbetriebs unverschuldet in finanzielle Engpässe geraten sind, mit Mitteln aus dem Kulturstärkungsfond.