Mitte März kamen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Hagen an.

Die Vamed Klinikin Ambrock hatte sich sofort angeboten, diesen Menschen eine vorübergehende Bleibe zu bieten. Der Kontakt kam durch den Austausch mit dem Gesundheitsamt zustande. Inzwischen sind 24 Geflüchtete, darunter acht Kinder, in der Klinik untergekommen. Die Klinik ist in der glücklichen Lage, voll ausgestattete Zimmer des früheren Schwesternwohnheims, inklusive einer Gemeinschaftsküche, zur Verfügung stellen zu können.

Liubov, die mit ihrem siebenjährigen Sohn in Ambrock untergekommen ist, sagt: „Wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein können. Es ist toll, dass wir eine so große Unterstützung bekommen und die Menschen so vieles möglich machen.“

Die Ukrainerin spricht sehr gut Englisch und kann so bei der Verständigung helfen. Außerdem dolmetscht zwischendurch eine in der Klinik beschäftigte Ärztin, die gebürtig aus Kiew stammt. „Wir freuen uns, dass wir den ukrainischen Geflüchteten hier vor Ort helfen können. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihr großes Engagement“, erklärt auch Klinikgeschäftsführer Michael Frank.