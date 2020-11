Weihnachtsmarkt Feeling am Baumarkt

Corona hat alles im Griff und die Schausteller leiden sehr unter dieser Situation. Also dachte sich Gina Tröger sie fragt mal beim B 1 Baumarkt an ob sie nicht Mandel verkaufen könnte. Am 01.10.2020 ging es an der Berlinerstr. los.

Heute besuchte ich Gina Tröger um zu sehen wie es ihr dort mit ihrem Wagen ergeht. Da der Weihnachtsmarkt aus genannten Gründen ausfällt und bereits im Frühjahr die Hasper Kirmes ausgefallen ist musste man etwas tun. Schausteller haben nur diesen einen Beruf und Gina Tröger bekommt auch die so genannte Hilfe nicht da sie erst im letzten Jahr angefangen hat. Sie sagte mir dass man versucht zu überleben, sie haben zwei Kinder und auch die wissen wie es steht, dabei schossen ihr die Tränen in die Augen. Sie sagte nach einer kurzen Pause das alle Schausteller in großen Nöten sind, und das was man versucht ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.

Ihren Stand mit Mandel und alle Leckereien die Kunden auf dem Weihnachtsmarkt hätten kaufen können bietet sie dort auch an. Jeden Tag werden die Leckereien frisch hergestellt was bei einigen Stammkunden sehr ankommt. Ich war ca. 2 Stunden dort und muss sagen, nicht viele verirren sich dort hin aber sie verkaufen ein wenig. Ob das jedoch reicht für Rechnungen usw. bezweifele ich sehr. Die Politik hätte mehr für die Schausteller tun müssen sonst gibt es bald keine Kirmes und Weihnachtsmärkte mehr da die Schausteller nicht mehr da sind. Ich hoffe für die junge Familie dass sie wenigstens ein wenig einnehmen um zu überleben.