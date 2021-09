An den ungewöhnlichen Hagener und international bedeutsamen Diplomaten und Ethnologen, Heinrich Wieschhoff, der von 1906-1961 lebte, erinnert Dr. Fabian Fechner in seinem Vortrag am Mittwoch, 6. Oktober, um 18 Uhr in der Villa Post, Wehringhauser Straße 38.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel. Infos und Anmeldung im AllerWeltHaus Hagen, Tel. 02331/21410 oder unter info@allerwelthaus.org.