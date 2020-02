Am Sonntag, 16. Februar, wird um 11 Uhr in der Hagenring-Galerie in Eilpe die Ausstellung „Widmung“ mit Arbeiten von Christoph Peter Seidel aus Hilter am Teutoburger Wald eröffnet.

Christoph Peter Seidel hat an der Westfälischen Kunstakademie Münster Malerei bei Prof. J. Zellmann, sowie Bildhauerei bei Prof. P. Isenrath studiert. Nach dem Ende seines Studiums konzentriert sich seine künstlerische Arbeit auf die Auseinandersetzung mit Fragestellungen der Malerei. Konsequent wird dabei der etablierte Bildbegriff zur Disposition gestellt, ebenso wie Farbe auch immer als plastisches Material in den Fokus gerät.

In der aktuellen Ausstellung „Widmung“ in der Hagenring-Galerie entwirft Seidel mit Hilfe seiner Bilder und Objekte einen individuellen Erinnerungsraum, der sich auf Werke von Professoren, aber auch anderen Künstlern bezieht. Diese Werke haben im Rahmen seiner Werkbiographie für ihn Inspiration und prägende Bedeutung erlangt. Die Werkeinführung am kommenden Sonntag wird Dr. Stefan Lüddemann, Kulturjournalist aus Osnabrück, übernehmen. Die Galerie in der Wippermann-Passage, Eilper Straße 71 – 75, ist dienstags bis freitags von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.