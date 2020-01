Fünf Monate lang haben sich 35 Jugendliche aus Hagen intensiv mit dem ThemaAntisemitismus und Erinnerungskultur auseinandergesetzt – und ihre Erkenntnisse in

berührenden Songs sowie bewegende Theaterszenen und Texten verarbeitet. Nun ist es

so weit: Die emotional bewegenden Ergebnisse aus den zahlreiche Workshops haben die

Jugendlichen zu einem Musiktheaterstück zusammen geführt.



Die Premiere des Stücks findet am Montag, 27. Januar um 18.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Kultopia Hagen, Konkordiastraße 23-25 statt. Die zweite Aufführung gibt es am 28. Januar ebenfalls um 18 Uhr im Kultopia zu sehen.

Das Projekt ZEITLOS von East West East Germany e.V. öffnet Jugendlichen mit

unterschiedlichem sozialen und schulischen „Background“ auf kreativ-künstlerischem Weg

einen emotionalen Zugang zur jüngeren deutschen Geschichte mit dem damit

verbundenen Thema Verfolgung, Gewalt und Vertreibung im Dritten Reich. So wird

spürbar, was dies mit ihnen und ihrem Leben zu tun hat. Es geht im Projekt auch darum,

das Verständnis zu wecken, dass die gesamte Gesellschaft dafür verantwortlich ist, dass

Unrecht, Verfolgung und Vertreibung sich niemals wiederholen.

Weitere Informationen zu den Aufführungen und zum Konzept finden Sie in der Anlage.