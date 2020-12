Zum Jahresende nochmal einen Blick von oben auf die beleuchtete Stadt werfen oder von unten erstaunt zum Riesenrad empor blicken und sich von seiner Höhe und seinen Lichtspielen verzaubern lassen; Das fehlt leider in vielen Städten der Region in diesem Jahr. Die meisten Weihnachtsmärkte fallen aus, die Riesenräder gastieren dort nicht.

Grund genug sich in diesem Jahr selber eins zusammenzubasteln. Ein Riesenrad für Zuhause. Ich habe mich mal an einen Bausatz gewagt und wir schauen uns heute, anlässlich des "Tag der Modellbahn" am 2. Dezember, mal an, wie soetwas funktioniert.

Beim Auspacken staunt man nicht schlecht, wie viele kleine Einzelteile in dem Bausatz erhalten sind. Über 1.200 Elemente wollen zusammengeklebt werden. Dazu nimmt man am Besten einen Bastelkleber und eine Spezial-Seitenschneider für Polystyrol und Kupferdraht um die Teile aus den Spritzlingen zu schneiden:

Zum Tag der Modelleisenbahn schauen wir uns mal einen Riesenrad-Modellbausatz genauer an.

Beim Bahnhof des Riesenrades werden größere Teile verklebt, dies geht noch recht leicht von der Hand. Treppen für die Aufgänge, Geländer für die Zugänge und natürlich das Steuerungshäuschen dürfen nicht fehlen. Ebenfalls angebracht werden die Kasse und einige Dekoelemente. Als Deko wird im Bausatz übrigens die bedruckte Klebefolie bezeichnet, die zum Beispiel an der Rückwand angebracht wird. Ist der Zaun fertig, hat man schon den ersten großen Teil hinter sich, jedoch auch den einfachsten:

Und der erste Teil ist fertig.

Kleine Teile, die wirklich winzig sind, werden an den Stützen angebracht. Diese ragen rund 26 Zentimeter in den Modellbahn-Kirmeshimmel, während das Rad später rund 52 Zentimeter Gesamthöhe erreicht. Doch bevor man sich an das Rad selber wagen kann, müssen die Stützen auf der Bahnhofsplatte angebracht werden und der Motor eingebaut werden:

Joa, fehlt nur noch das Rad selber.

Zeit investieren muss man für die nächste Fleißarbeit; Die Gondeln. Diese bestehen aus ca. 17 Einzelteilen plus Dekoelemente. Das Ganze braucht man dan 36 mal. Da ist Geduld gefragt, die aber mit der letzten Gondel sich ausgezahlt hat:

Richtig viel Zeit geht für die Gondeln drauf. Rund 36 Stück sollen es am Ende werden.

Das Rad selber geht da einfacher von der Hand und erreicht relativ zügig eine annehmbare Größe. Schnell noch die "Lichtleisten" draufkleben und dann kann das Rad in die Stützen eingehangen und justiert werden. Es darf ja nicht schleifen. Sind die Gondeln dann montiert und der Motor an einen seperat erhältlichen Traffo angeschlossen kann sich das heimische Riesenrad drehen, die Modellkirmes bereichern oder ein richtiger Eyecatcher auf der eigenen Modellbahn sein.

Fertig. JEtzt kann man die Aussicht genießen

Und sich in der diesjährigen Vorweihnachtszeit weniger Riesenräder in den Innenstädten drehen, so hat man doch ein bisschen Kirmes- oder auch Weihnachtsmarktflair daheim.

Und wer sich einige Bauschritte anschauen möchte, dem sei die folgende Bildergalerie ans Herz gelegt.