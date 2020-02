Mark-E errichtet neue Säule für Märkische Bank Die Mark-E hat im Auftrag der Märkischen Bank eG Hagen eine weitere E-Ladesäule errichtet und in Betrieb genommen: Ab sofort haben E-Mobil-Fahrer die Möglichkeit, auf dem Parkplatz der Campus-Bäckerei an der „SB-Filiale FernUni“ der Märkischen Bank, Feithstraße 131, umweltfreundlichen Strom zu tanken.

Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank: „Als regionales genossenschaftliches Kreditinstitut erleichtern wir mit dieser Maßnahme unseren Mitgliedern und Kunden den Umstieg auf die schadstoffarme und CO2-freie Elektromobilität.“

„Wir freuen uns, mit einem wichtigen Partner hier in Hagen den Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Mobile weiter vorantreiben zu können. Als regionaler Energiedienstleister vor Ort sehen wir die Elektromobilität als eines der großen Zukunftsthemen unserer Zeit“, so Mark-E-Vorstandssprecher Erik Höhne.

Die E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten von jeweils 22 Kilowatt (kW) Leistung bietet Besitzern von Elektroautos unter anderem nun auch die Möglichkeit, über einen europaweiten Ladenetz-Verbund zu laden.

Die erste E-Tankstelle errichtete Mark-E im Frühjahr 2011 in Hagen. Seitdem sind insgesamt 48 öffentliche Ladesäulen mit 96 Ladepunkten im Versorgungsgebiet des Energiedienstleisters hinzugekommen, davon 26 Säulen in Hagen.

Hermann Backhaus: „Neben der Säule an der Feithstraße sind - im Rahmen einer erneuten Kooperation mit der Mark-E - weitere Ladepunkte in unmittelbarer Nähe unserer größeren Filialen in der Überlegung.“ Hermann Backhaus (l.), Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank, und Mark-E-Vorstandssprecher Erik Höhne nahmen die E-Ladesäule an der „SB-Filiale FernUni“ der Märkischen Bank, Feithstraße 131, symbolisch in Betrieb. Foto: Mark-E