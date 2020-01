Hans-Werner Urbanski hat ein ungewöhnliches Hobby: Der Herr über 100.000 Legosteine baut aus den bunten Würfeln markante Gebäude seiner Heimatstadt nach. Und das tut der ehemalige Zerspannungstechniker seit über 40 Jahren mit großem Erfolg: Nach dem Hagener Hauptbahnhof, dem Schloss Hohenlimburg und dem Hohenhof hat der Rentner aus Haspe jetzt wichtige Häuser seines Stadtteils nachgebaut.



Hans-Werner Urbanski hat Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser das Torhaus in Haspe aus Lego sowie verschiedene Häuserfronten in Haspe vorgestellt. Mit dem Bau des Torhauses aus Lego war Hans-Werner Urbanski rund 70 Stunden beschäftigt:

Das Torhaus in Haspe hat Hans-Werner Urbanski detailgetreu aus Legosteinen nachgebaut.

Foto: privat

hochgeladen von Lokalkompass Hagen

Dietmar Thieser hat Hans-Werner Urbanski angeboten, das Torhaus aus Lego sowie die anderen Häuserfronten aus Haspe im Büro des Bezirksbürgermeisters im Torhaus in der Kölner Straße 1, für die Öffentlichkeit auszustellen.

Interessierte Bürger können sich die Gebäude aus Lego ab sofort bis zum 19. Februar in der Bezirksverwaltungsstelle in Haspe anschauen und sich gerne vorab unter der Tel. 2074315 melden. Kaum ist das Hasper Projekt abgeschlossen, schmiedet Hans-Werner Urbanski bereits neue Pläne: Es geht um den Nachbau des Hagener Theaters.