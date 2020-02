Im Februar gab es nach dem erwarteten Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginnbereits wieder eine Besserung der Arbeitsmarktlage in der Stadt Hagen. Die

Zahl der Arbeitslosen sank um fast 200 auf 10.774. Die Arbeitslosenquote verringerte

sich dadurch um 0,2 Punkte auf 10,7 Prozent. Vor zwölf Monaten lag sie bei

9,4 Prozent.

„Die höchste Arbeitslosigkeit des Jahres haben wir mit großer Wahrscheinlichkeitbereits hinter uns. Trotz der ungünstigen saisonalen Einflüsse und

der verhaltenen Konjunkturerwartungen ist der heimische Arbeitsmarkt nach wie

vor stabil. Die Arbeitskräftenachfrage zeigt Bewegung, ist allerdings noch zu

schwach für einen größeren positiven Effekt“, so Maren Lewerenz, Vorsitzende der

Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen. „Insgesamt ist die Ausgangslagefür eine spürbare Frühjahrsbelebung günstig, und das bei einer ohnehin hohen

Beschäftigungslage“. Hagen hat aktuell fast 71.200 sozialversicherungspflichtig

Beschäftigte, nahezu 800 oder 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die aktuelle Entwicklung beruht auf gleichartigen Rückgängen der Erwerbslosenzahlenin der Arbeitslosenversicherung wie auch in der Grundsicherung. In Zahlen bedeutete

dies: 2761 waren Kunden der Arbeitsagentur (28 oder 1,0 Prozent weniger als im Vormonat),

und 8013 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (169 oder 2,1 Prozent

weniger). Die Entwicklungen in allen Zielgruppen waren günstig. Dabei sank die Zahl der

jüngeren Erwerbslosen unter 25 Jahren um nur zwei Personen oder 0,2 Prozent noch

am geringsten. Die Zahl der Älteren über 50 Jahren reduzierte sich hingegen um 59 oder

1,7 Prozent auf 3380, die der Langzeitarbeitslosen um 52 oder 1,2 Prozent. Die Ausländerarbeitslosigkeit

sank um 41 oder 0,9 Prozent.

Nach sehr schwachen Monaten zeigte die Kräftenachfrage im Februar deutliche Lebens-zeichen. 380 neue Stellen bedeuteten gegenüber Januar ein Plus um 166 oder 77,6 Prozent. In Relation zum Vorjahresmonat war es trotzdem noch ein Rückgang um 179 Stellen oder knapp einem Drittel.

Gesamteinschätzung

Der Arbeitsmarkt profitiert von geringen witterungsbedingten Arbeitsausfällen und der wiederauflebenden Kräftenachfrage. Die Jugendarbeitslosigkeit steht im besonderen Fokus der Arbeitsmarktakteure. Hier wird es bereits im März mit der „Woche der Ausbil-dung“ einige wichtige Impulse geben. Die Arbeitskräftenachfrage in der Stadt hat sich belebt, insgesamt bleibt aber weiterhin „Luft nach oben“. Der März lässt mit möglichen ersten Vorzeichen des Frühjahres weitere Verbesserungen für den heimischen Arbeitsmarkt erwarten.