Nach dem großen Fahrplanwechsel im Dezember werden aufgrund von Kundenanregungen zum 7. Januar noch einige Abfahrtszeiten und Wegführungen der Schuleinsatzwagen geringfügig angepasst.

EW9: Bissingheim – Stadtmitte Der EW9 verkehrt künftig drei Minuten eher.

EW26: Hohenlimburg – Emst – Stadtmitte Der EW26 fährt künftig drei Minute eher um den Schulbeginn am Albrecht-Dürer-Gymnasium besser zu erreichen.

EW40: Berchum Kichplatz – Hasselbach – Dachsweg – Rundturnhalle Der EW40 fährt NICHT mehr über Berchum und Ergster Weg, sondern nach der Haltestelle Berchum Schule durch den Dreischengarten. Über den Ergster Weg fährt nun der EW41. Der Rest der Strecke bleibt unverändert. Der Bus startet künftig drei Minuten später am Kirchplatz um 7:18 Uhr.

EW41: Berchum Kichplatz – Berchum (neu) – Alter Reher Weg – Rundturnhalle – Hohenlimburg Bf Der EW41 fährt künftig über Berchum und Ergster Weg. Dadurch kommt der Bus drei Minuten später an der Rundturnhalle und am Hohenlimburger Bahnhof an.

EW42: Hohenlimburg Bf – Rundturnhalle

Der EW42 startet künftig zwei Minuten später am Hohenlimburger Bf, um den Anschluss von der Linie 518 in Hohenlimburg Mitte zu verbessern.

EW111: Goebenstraße – Emst Der EW111 verkehrt künftig drei Minuten später und wird damit besser auf den Schulschluss am Albrecht-Dürer-Gymnasium abgestimmt.

