Der beliebte Mängelmelder mit neuen Funktionen, der umfangreiche Veranstaltungskalender und ganz neu der Müllkalender; Das alles und noch viel mehr bietet die erste HagenApp. Der Mängelmelder ist den Hagenerinnen und Hagenern bereits von der städtischen Internetseite bekannt und erfreut sich großer Beliebtheit.



Neu ist die Option, dass der aktuelle Status des gemeldeten Mangels einsehbar ist. Mit dieser Funktion können die Nutzer alle Mängel vom übervollen Container über die defekte Straßenbeleuchtung bis hin zum Schlagloch schnell und einfach an den zuständigen Fachbereich melden. "Ich freue mich, dass die erste HagenApp jetzt an den Start geht. Mit vielen praktischen Funktionen bietet die App ein zusätzliches Serviceangebot für alle Hagenerinnen und Hagener", sagt Oberbürgermeister Erik O. Schulz.

Informationen und den aktuellen Status der Hagener Veranstaltungen von der Blutspende bis zum Trödelmarkt finden Interessierte im Veranstaltungskalender. Organisatoren, Vereine und andere Veranstalter profitieren von den neuen Möglichkeiten, denn sie können ihre Veranstaltungen direkt über die HagenApp hochladen und so ihre Reichweite steigern.

Ein weiteres Angebot ist der Müllkalender mit Informationen der Hagener Entsorgungsbetriebe (HEB) und der AHE GmbH. Aktuelle Termine der Müll- und Grünschnittentsorgung werden hier veröffentlicht, sodass es zu keinen vergessenen Mülltonnen mehr kommt.

Die kostenlose App bietet den Hagenerinnen und Hagenern eine Informationsplattform, auf der ein breitgefächertes Angebot an Serviceleistungen und Informationen aus der Hagener Stadtverwaltung bereit steht. Insgesamt bedient die HagenApp 27 unterschiedliche Themenfelder.

In einer übersichtlichen Kachel-Optik können die Nutzer im neuen Angebot zwischen Öffnungszeiten und Kontakten, Online-Diensten, Formularen und einem integrierten Telefonbuch der Stadtverwaltung wählen. Das integrierte Telefonbuch bietet die Möglichkeit, den zuständigen Ansprechpartner aus der Verwaltung direkt über die HagenApp anzurufen.

Neben diesen praktischen Funktionen findet der Nutzer auch umfangreiche Informationen zu Fahrplänen, Kultur und Gastronomie in Hagen. Mit Hilfe des Fachbereichs für Informationstechnologie entwickelte die Hagener Stadtverwaltung die eigene Stadt-App und geht somit einen weiteren Schritt in Richtung "Smart City".

Mit diesem umfassenden Angebot und vielen verschiedenen Themenbereichen hat die App für alle Bürgerinnen und Bürger etwas zu bieten. Um die HagenApp immer wieder an die aktuellen Bedürfnisse der Nutzer anzupassen, freut sich die Pressestelle der Stadt Hagen über Rückmeldungen und eine rege Beteiligung der Bürger.

Für Anregungen ist das Team der Pressestelle jederzeit unter E-Mail pressestelle@stadt-hagen.de erreichbar.

Die HagenApp finden Interessierte ab sofort im Google Play-Store unter https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hagen.app und im Apple App-Store unter https://apps.apple.com/de/app/id1501682568.