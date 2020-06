Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof müssen mehr als ein Drittel der bundesweit 172 Filialen schließen. Also 62 von 172 Filialen in Deutschland.



Die Filialschließungen sind Teil einer Einigung für einen Sanierungstarifvertrag zwischen Management, Betriebsrat und Gewerkschaft Verdi. Schätzungen zufolge stehen damit bis zu 6.000 der insgesamt noch 28.000 Arbeitsplätze bei Galeria Karstadt Kaufhof auf der Kippe.

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr informierte die Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof die Mitarbeiter über die genauen Details der Filial-Schließungen. Danach wurde bekannt gegeben, welche Häuser konkret betroffen sind.

In Nordrhein-Westfalen müssen 18 Filialen schließen. Die Häuser in Dortmund und Essen und in der Nachbarstadt Iserlohn sind darunter.

Die Galeria Kaufhof-Filiale in Hagen bleibt bestehen.