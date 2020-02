„Der Besuchs- und Begleitdienst mit Telefon“ der Malteser in Hagen geht in die nächste Phase. „Die positive und zahlreiche Resonanz zu unserem Vorhaben, einen telefonischen Besuchs- und Begleitdienst zukünftig auch in Hagen anzubieten, hat uns sehr gefreut“, so der Stadtbeauftragte der Malteser, Daniel Kwauka. „Schon kurz nach der Veröffentlichung des Artikels standen unsere Telefone nicht mehr still“, berichtet Daniel Kwauka weiter. Viele Anrufer hatten dabei den Wunsch, angerufen zu werden, was einmal mehr zeigt, wie viele Menschen allein sind oder nur wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Diese Reaktion spiegelt den hohen Bedarf, der in Hagen herrscht, wieder.

Daher suchen die Malteser jetzt Menschen, die Anrufe tätigen möchten. Das führen von Telefonaten ist dabei für jedermann machbar. Den Anrufern entstehen keine Kosten, für die Seminar- und Telefonkosten kommen die Malteser auf. Den zeitlichen Aufwand im Rahmen des Telefondienstes, den man aufbringen möchte, ist frei einteilbar. Für das Telefonieren im Telefonbesuchsdienst gibt es keine Altersschranken: ob 25 oder 75 Jahre – Freiwillige sind willkommen. Eingeladen sind auch Menschen mit Handicap.

Um den nächsten Schritt zu gehen und um offene Fragen zu beantworten, findet am Montag, 2. März, um 17.30 Uhr eine Informationsveranstaltung statt. Dazu möchten die Malteser alle Interessierten in die Unterkunft des Malteser Hilfsdienst, Boeler Straße 94, einladen

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, wird in der Zeit der Veranstaltung auch eine Kinderbetreuung im Haus angeboten. Die Infoveranstaltung soll ca. eine Stunde dauern. Falls Interessierte keine Möglichkeit haben die Veranstaltung aufzusuchen, würden die Malteser einen Abhol- und Bringdienst zur Verfügung stellen. Informationen gibt es unter Tel. 02331-989315.