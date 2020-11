Der Seniorenwegweiser und die Broschüre "Senioren- und behindertengerechtes Wohnen in Hagen" sind ab sofort in einer neuen Auflage für alle Interessierten kostenlos erhältlich. Damit präsentiert die Stadt Hagen ein breites Spektrum von seniorengerechten Angeboten.

Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis des Seniorenwegweisers zeigt, dass der Informationsbogen weit gespannt ist. Es geht um die Bereiche Gesundheit, häusliche Versorgung, Ehrenamt, Wohnen im Alter sowie Beratungsangebote. Auch rechtliche Fragen und Leistungen der Sozialversicherungen werden thematisiert.

Die Broschüre "Senioren- und behindertengerechtes Wohnen in Hagen" enthält einige Informationen über barrierefreie Wohnungen und das Wohnen mit Service. Wie ein Wohnberechtigungsschein zu erhalten ist, wird ebenfalls erklärt.

Auch die richtigen Ansprechpartner aus der Pflege- und Wohnberatung werden genannt.

Zudem stellt die Broschüre zahlreiche Wohnobjekte vor. Kurze Objektbeschreibungen mit Angaben zum Wohnumfeld und Mietpreis samt Nebenkosten sollen einen ersten Eindruck widerspiegeln.

Der Seniorenwegweiser liegt in den Bürgerämtern und Rathäusern, in der Stadtbücherei, Volkshochschule und Freiwilligenzentrale sowie bei Wohlfahrtsverbänden aus.

Die Broschüre "Senioren- und behindertengerechtes Wohnen in Hagen" ist in der städtischen Pflege- und Wohnberatung, Berliner Platz 22, zu bekommen.

Für Fragen stehen die zuständigen Mitarbeiter unter Tel. 02331-207-5700, 02331-207-5742, 02331-207-5064, 02331-207-3477, 02331-207-3478 und 02331-207-3681 zur Verfügung. Am besten sind sie montags bis freitags zwischen 8.30 und 9.30 Uhr zu erreichen.

Beide Broschüren sind auch online auf der Internetseite www.hagen.de in den drei Rubriken "Pflege", "Wohnberatung" und "Senioren" jeweils unter "Veröffentlichungen" zu finden.