Viereinhalb Monate nach Beginn der Pandemiemaßnahmen ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt Hagen stärker gestiegen als noch im Juni. Die Zahl der Arbeitslosen wuchs im Juli um 320 oder 2,6 Prozent auf 12.684. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um weitere 0,3 Punkte auf 12,4 Prozent. Vor einem Jahr waren es 2.350 Arbeitslose weniger, die Quote lag bei 10,3 Prozent.



„Obwohl der Einsatz von Kurzarbeit einen noch stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert hat, sorgen die Corona-Folgen und die üblichen Auswirkungen der Hauptferienzeit in Hagen für den vierten Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Folge und damit für eine weitere Verschlechterung der Arbeitsmarktlage. Die Arbeitslosmeldungen nach Erwerbstätigkeit und Ausbildung sind wieder gestiegen. Dagegen bleibt die Zahl von Menschen, die aktuell eine neue Beschäftigung oder Ausbildung finden, weit dahinter zurück“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen.

„Die Kurzarbeit ist auf einem neuen Höchststand. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Abrechnungen und Auszahlungen schnell und zuverlässig vorzunehmen. Inzwischen sind zumindest für den gesamten Agenturbezirk die tatsächlichen Kurzarbeiterzahlen aus der ersten Phase der Coronazeit bekannt. Im März waren es 1937 Betriebe mit 15.000 Kurzarbeitern.“

Ende Juli stieg die Arbeitslosigkeit in Hagen sowohl in der Arbeitslosenversicherung als auch in der Grundsicherung, jedoch unterschiedlich stark. 3.648 waren Kunden der Arbeitsagentur (184 oder 5,3 Prozent mehr als im Vormonat) und 9.036 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (136 oder 1,5 Prozent mehr). Erneut waren fast alle Zielgruppen in beiden Rechtskreisen zunehmend betroffen.

Corona-Pandemiemaßnahmen und Sommerpause waren für den Kräftebedarf in Hagen nicht besonders zuträglich. 331 neue Stellen bedeuteten gegenüber dem Vormonat nur einen geringen Anstieg um 23 oder 7,5 Prozent. In Relation zum Vorjahresmonat war dies ein Rückgang um 52 Stellen oder 13,6 Prozent.