Ob Ärger mit Onlineshops, Fragen zu Mobilfunkverträgen, überhöhte Handwerkerrechnungen oder abgesagte Reisen und Veranstaltungen: Wenn die Hagener Probleme in ihrem Verbraucheralltag haben, erreichen sie die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale weiterhin per Telefon und E-Mail.



"Zwar können wir im Moment aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine persönlichen Beratungstermine anbieten, aber telefonisch und schriftlich lassen sich oft schon viele Fragen klären. Vor allem wenn Fristen ablaufen oder finanzielle Konsequenzen drohen, sollten Betroffene nicht zögern, sich an uns zu wenden", erklärt Janine Pühl, Leiterin der Beratungsstelle in der Hohenzollernstraße. Das Team steht Ratsuchenden zu den gewohnten Servicezeiten unter Tel. 02331/69733-01 oder hagen@verbraucherzentrale.nrw zur Verfügung.

Neben Informationen und Hilfestellung zu grundlegenden Verbraucherthemen macht die Beratungsstelle Hagen auch Beratungsangebote zu verschiedenen Spezialthemen. Für Fragen rund um den Umwelt- und Gesundheitsschutz gibt Umweltberaterin Ingrid Klatte unter Tel. 02331/6973340 oder hagen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw gerne Auskunft. Wer seine Energiekosten senken will oder sich mit dem Gedanken trägt, im eigenen Haus die Heizung zu modernisieren oder auf erneuerbare Energien umzusteigen, erhält bei den Energieprofis der Verbraucherzentrale kompetenten Rat. Wenden Sie sich innerhalb der gewohnten Servicezeiten an das Team der Beratungsstelle, um detaillierte Absprachen zu treffen.

Informationen und Tipps rund um Verbraucherrechte in Corona-Zeiten sind laufend aktualisiert auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden: https://www.verbraucherzentrale.nrw/corona-covid19-die-folgen-und-ihre-rechte-45509.