Im Jahr 2019 lebten in der Metropole Ruhr insgesamt 363.385 Menschen im Alter von 80 Jahren und mehr. Dies entspricht einem Anteil von 7,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung und ist damit im Ruhrgebiet leicht höher als im Landesdurchschnitt (6,8 Prozent). Das hat das Statistik-Team des Regionalverbandes Ruhr (RVR) auf Basis aktueller Daten des Landesamtes IT.NRW errechnet. Landesweit sind mehr als 1,2 Millionen Menschen 80 Jahre und älter.

Bei den Über-60-Jährigen liegt der Anteil höher: 1.488.845 Menschen im Ruhrgebiet – und damit 22,0 Prozent der Gesamtbevölkerung – waren zwischen 60 und 79 Jahren alt (NRW: 21,1 Prozent). Somit waren rund 29,1 Prozent aller Einwohner 60 Jahre alt oder älter (NRW: 28,0 Prozent).

Innerhalb der Region gab es dabei zum Teil deutliche Unterschiede. Die prozentual niedrigsten Anteile von Menschen ab 60 Jahren wiesen Dortmund (26,9 Prozent), Duisburg (27,0 Prozent) und Hamm (27,6 Prozent) auf, die höchsten Hünxe im Kreis Wesel (35,3 Prozent), Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis (34,5 Prozent) und Schermbeck im Kreis Wesel (33,1Prozent).

Die höchsten Anteile bei den Hochaltrigen ab 80 Jahren gab es in Hünxe (8,8 Prozent), Holzwickede im Kreis Unna (8,2 Prozent) und Mülheim an der Ruhr (8,0 Prozent), die niedrigsten in Sonsbeck im Kreis Wesel (5,9 Prozent), Bergkamen im Kreis Unna (6,0 Prozent) und Breckerfeld im Ennepe-Ruhr-Kreis (6,3 Prozent). Die kreisfreien Städte mit dem niedrigsten Anteil 80-Jähriger und Älterer waren Gelsenkirchen, Hamm und Dortmund (je 6,6 Prozent).

Infos unter www.it.nrw.de