Gleich zwei runde Geburtstage gibt es rund um den Hagener Bismarckturm in diesem Jahr zu feiern.

Zum einen wird das Denkmal 120 Jahre alt, zum anderen begeht der Förderverein sein zehnjähriges Bestehen. Da es Corona-bedingt keine Feiern geben werden kann, haben sich die Aktivisten ein digitale Veranstaltung ausgedacht. Ein jeder Hagener hat so seine persönliche Geschichte, die er mit dem Bismarckturm verbindet. Andere wiederum haben schöne Fotos im Fotoalbum. All das will der Förderverein im Jubeljahr auf seiner neuen Homepage präsentieren.

Wer mitmachen möchte, der schickt alles an die Mail-Adresse Bismarckturm.Hagen@gmx.de.