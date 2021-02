„Die Schüler der neuen fünften Klassen werden eine stark ausgebaute digitale Infrastruktur nutzen können“, freut sich Ursula Zimmer, Schulleiterin am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG). Denn das GSG hat sich in 2020 vorausschauend auf die Corona-Lage vorbereitet.

Mit einer neuen Lernplattform vereint die Schule die Kommunikation von Lernenden und Lehrkräften, das Hochladen von Filmen, Grafiken und Texten und sogar die Hausaufgaben und einige Formen der Leistungsmessung in nur einem Kanal. Itslearning heißt das Werkzeug. „Wir sind sehr froh, mit Itslearning im vergangenen Jahr eine Plattform ausgewählt zu haben, die nicht nur mit großer Stabilität unter hoher Belastung überzeugt, sondern uns darüber hinaus erstklassige Werkzeuge für einen motivierenden und effektiven Distanzunterricht an die Hand gibt“, sagt Ulrich Arns, Itslearning-Beauftragter am GSG. „Unsere Lernplattform ist praxisnah und kann fast alle Bereitstellungen von Medien, die sonst in Präsenz passieren, digital erfüllen“, sagt Cora Lippke, die die Lehrkräfte im Umgang mit dem System betreut. Ihre Kollegin Julia Winter dazu: „Dennoch kann es das Zwischenmenschliche aus dem Unterricht nicht abbilden. Ich glaube, ich spreche für viele Kollegen, wenn ich sage, dass wir hoffen, bald wieder gemeinsam mit den Schülern in die Klassenräume zurückkehren zu können.“

Online haben die Schüler und Lehrkräfte durch das neue System die Möglichkeit, verschiedene Medien zu kombinieren. Begleitet von Videokonferenzen ist so ein Unterricht möglich, der den Lernenden Anleitung, aber auch Freiraum zur gründlichen Bearbeitung der Aufgaben in Einzelarbeit zuhause gibt. Das dynamisch entstehende Tafelbild aus dem Klassenraum lässt sich zwar nur schwer imitieren, dafür können die Lehrkräfte und Lernenden schriftliche Lösungen aber umso genauer vergleichen und überprüfen. Die Vielfalt der Materialien hat enorm zugenommen. Zum Beispiel kann man ganz einfach tagesaktuelle Zeitungsartikel und Nachrichtenbeiträge aus der ganzen Welt einbinden.

Auf diese Weise kommt das Lernen online auch der gewohnten Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen entgegen. Bei all der Medienvielfalt sind die Kernangelegenheiten des Unterrichts im Geschehen fest verankert, weil das GSG sich auf das Schulbuch als Leitmedium festgelegt hat. So ist gesichert, dass das Geschehen den Lehrplänen folgt und darüber hinaus aus der Vielfalt der Internetquellen schöpfen kann. „Itslearning gibt uns die Möglichkeit, weiterhin einen relativ geregelten Tagesablauf zu haben. Wir stehen ganz normal auf, haben Unterricht und lernen am Nachmittag. Ich hätte nie gedacht, dass Distanzunterricht so abwechslungsreich sein kann“, kommentiert Lilli Beckmänning von der Vertretung der Schülerschaft.

Für Kinder, deren private Computerausstattung noch verbessert werden muss, bietet die Schule Ausleihgeräte zum Lernen an. Gernot Jost, stellvertretender Schulleiter: „In unseren Klassen haben wir vor geraumer Zeit schon abgefragt, wie gut die Ausrüstung und die Lernsituation bei den Kindern zuhause in Bezug auf das Distanzlernen ist. Deswegen konnten wir bisher schnell bei Problemen reagieren und uns so für größtmögliche Bildungsgerechtigkeit einsetzen.“ „Und wenn einmal zuhause etwas nicht klappt oder die Kinder Schwierigkeiten mit der Technik haben, sind wir natürlich großzügig. Kommunikation ist momentan alles. Solange man miteinander spricht oder schreibt, können eigentlich fast alle Probleme gelöst werden“, ergänzt die Koordinatorin der Erprobungsstufe Katrin Gerber. Das GSG beginnt ab dem 17. Februar auch mit der Anmeldung für die neuen fünften Klassen.

Infos zur Anmeldung



Erziehungsberechtigte, die ein Kind zur fünften Klasse anmelden möchten, finden ab sofort Material für die Anmeldung mit einer Liste von einzureichenden Dokumenten auf der Homepage des GSG (www.gsg-wetter.de). Einfach die Bögen herunterladen, ausfüllen und weitere benötigte Dokumente hinzufügen. Das Ganze dann in einem Briefumschlag in den Briefkasten der Schule einwerfen oder per Post einsenden. Das GSG meldet sich bei Rückfragen oder Gesprächsbedarf bei den Familien. Wer sich beraten lassen möchte, kann eine E-Mail mit seiner Telefonnummer an k.gerber@gsg-wetter.de schicken. Info zur Anmeldung