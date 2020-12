Die Fleißarbeit hat sich gelohnt: Ab sofort ist die angekündigte Wanderkarte des Herdecker Heimat- und Verkehrsvereins beim Zweibrücker Hof, der Stadtverwaltung Herdecke, der Buchhandlung Herdecke, dem hiesigen Heimat- und Verkehrsverein und dem SGV (Abteilung Herdecke) kostenlos erhältlich.



Initiator Arne Cremer hat das Projekt des Heimat- und Verkehrsvereines ehrenamtlich mit den Sponsoren Zweibrücker Hof, REWE Symalla, Ideal Spaten, dem Lions Club Herdecke, der SGV Abteilung Herdecke und dem Mediengestalter Martin Schulz (printmediaservice) umgesetzt. Auch die Stadtverwaltung Herdecke stand mit Rat und Tat bei der Gesamtentwicklung zur Seite. „Nach dem Anlegen und Markieren der neuen Herdecker Wanderwege (H1-H6) und dem Einpflegen der Routen im Internet unter www.ich-geh-wandern.de im Mai dieses Jahres freuen wir uns, die fertige Karte nun endlich zu präsentieren“, so Cremer.

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass die Idee nach neuen Strecken entstand. Häufig gingen Fragen von Touristen und Wanderern nach zentral erreichbaren Routen ein, die im besten Fall Rundwege sein sollten. Die neuen Wege H1 bis H6 weisen Entfernungen von fünf, acht, zwölf, 15, 18 und 22 Kilometern auf, sodass Wanderungen zwischen einer und knappen sechs Stunden in moderatem Tempo und Schwierigkeitsgraden von leicht bis schwer dabei sind. Für die gemeinsame Zusammenführung aller Strecken wählte Initiator Arne Cremer das Ruhrufer südlich des Zweibrücker Hofs als idealen Ausgangspunkt aus. Diese Lage ist für einen Einstieg aufgrund der komfortablen Parkplatzsituation in der Herdecker Innenstadt sehr zentral. Die nächste Haltestelle aller Herdecker Buslinien befindet sich nur 200 Meter entfernt, selbst bis zum Bahnhof ist es lediglich einen Kilometer zu Fuß, und auch die Anlegestelle der Harkortsee-Fähre liegt in unmittelbarer Nähe.

Bis zur Verwirklichung der ersten beiden Schritte waren viele Hürden zu nehmen. Die digitalisierten Strecken flossen in ein aufwändiges Genehmigungsverfahren ein. Aufgrund einiger Widersprüche, unter anderem wegen eines neu angelegten Naturschutzgebiets oberhalb des Harkortsees, mussten die Routen mehrfach abgeändert werden. Die endgültigen Wegeführungen wurden schließlich elektronisch mit detaillierten Beschreibungen und hinterlegten Fotos im Internet eingepflegt und jede Route mit einer Vielzahl an Wandermarkierungen auf der Strecke versehen.

Zur dritten Stufe des Wanderprojekts kam Mediengestalter Martin Schulz mit ins Boot, der die Wanderkarte aufwändig erstellte. Die Legende mit den Erläuterungen zur Karte wurde eigens von Schulz angelegt und Fotos gefertigt. Sie zeigen Sehenswürdigkeiten und interessante Aussichtspunkte in Herdecke. Für Ortsunkundige mit Nummern versehen, finden diese ihr Pendant auf der Rückseite der Wanderkarte. Die „points of interest“ wurden von Cremer und Schulz mit Informationen zur jeweiligen Geschichte erläutert und untermalt. Die Wanderkarte ist hier noch einmal in kleinerem Maßstab abgebildet, um alle Wege auf einen Blick sehen zu können, ohne die Karte komplett auseinanderfalten zu müssen. Dort befindet sich auch der QR-Code, der zur Website der Stadt Herdecke verlinkt, auf der alle Wege zusätzlich elektronisch verzeichnet sind. Bei Regen kann die Karte dann nach dem Scannen des Codes getrost in der Jackentasche verbleiben.