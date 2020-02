Die Scooter-Chaisen fahren sich langsam warm, die Breakergondeln drehen sich ordentlich und der gigantische 1001 Nacht saust über den Friedrich Ebert-Platz hinweg. Kurzum; Die Hagener Karnevalskirmes ist eröffnet.

Neben den Großfahrgeschäften sorgten seit der Eröffnung am heutige Altweiberdonnerstag bereits die Kinderkarussells für leuchtende Augen.

Aber auch große Kirmesfreunde strahlen um die Wette, denn mit den Karnevalskirmesplätzen im Land und dem St. Petri Markt in Versmold nächste Woche ist der Start der Kirmessaison 2020 in vollem Gange.

Die Karnevalskirmes in Hagen hat bis einschließlich Rosenmontag täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Was die Kirmes dieses Jahr zu bieten hat zeigt die folgende Bildergalerie.