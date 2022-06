Künstler Pöngse, der mit richtigem Namen Jürgen Krutzsch heißt, ist demnächst in LA, um sein weltweit berühmtes Bild „Hagen ist oben!“ auszustellen.

Vor zwei Jahren hat Pöngse ein Bild im Stil einer Kollage erstellt. Dabei hat er auch einen Ausriss aus einer Landkarte verwendet. Dass dort ganz oben unter anderem die Stadt Hagen zu sehen ist, war reiner Zufall. Es half ihm aber bei der Namenssuche – er nannte das Bild einfach: „Hagen ist oben!“

Das Bild heißt „ Hagen ist oben!“, da es oben auf der Kollage als Landkarte auftaucht.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Dass das Bild im August 2020 anlässlich der SWISSARTEXPO in Zürich digital präsentiert wurde, ist eigentlich nichts Besonderes, wenngleich damit auch indirekt Werbung für die Stadt Hagen betrieben wurde.

Wirklich erwähnenswert dürfte aber sein, dass das Bild im Juli dieses Jahres als Teil des größten kollektiven Kunstwerks der Welt (EXPO METRO LA) auf einem riesigen Plakat, zusammen mit über 1.000 Werken von anderen internationalen Künstlern, in Los Angeles zu sehen ist.

Die Gewinnaktion

Jeder Hagener, der während der Ausstellung nachweislich in Los Angeles ist und ein Selfie mit dem Plakat im Hintergrund schickt (an: poengse@poengse.de), bekommt von Pöngse, der in den 70ern mit seiner ProgRockgruppe TIBET unterwegs war und dabei auch mit Hagener Gruppen wie „Grobschnitt“ und den „Ramblers“ die Bühne teilte, eine CD seines neuen EM-Projektes CINEMA.

Jürgen Krutzsch hat übrigens auch eine familiäre Beziehung zu Hagen, da sein Onkel, gleichfalls mit dem Namen Jürgen Krutzsch, dort jahrelang bei der Bahnpolizei Dienst tat.

Hier ist der Link dazu:Expometro