5000 Euro für die Zuschauertribüne des SC Berchum/Garenfeld Hagen. Die Sparkassenstiftung für Hagen freut sich auch in diesem Jahr über neue Projektanträge. Was müssen Vereine tun? Einfach den Kurzantrag auf der Sparkassen-Homepage ausfüllen per Mail zuschicken. Genau so hat es im letzten Jahr auch der SC Berchum/Garenfeld getan. So konnte die Sparkassenstiftung für Hagen die neue Zuschauertribüne mit 5.000 Euro unterstützen. Wenn noch Fragen bestehen, Stiftungsvorstand Thorsten Irmer hilft gerne unter Tel. 02331-2063250 weiter. Infos gibt es unter skhahe.de/stiftung. Thomas Krah (2. v. l.), Volker Lewe (3. v. l.) und Anette Grabginsky freuten sich über die Übergabe von Thorsten Irmer (Stiftungsvorstand, 4. v. l.) und Carsten von Bargen.

Foto: Sparkasse