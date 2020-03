Kinder und Jugendliche von acht bis 13 Jahren können in einem „Rocket-League-Turnier“ an der Spielekonsole Playstation 4 am Dienstag, 10. März, um 16 Uhr im Gaming-Bereich der Jugendabteilung in der Stadtteilbücherei Haspe, Kölner Straße 1, gegeneinander antreten.



In diesem E-Sports-Spiel treffen Fußball und Autofahren aufeinander: Die Spieler müssen versuchen, einen größeren Ball mithilfe von Autos in das gegnerische Tor zu bringen. Außerdem können die Spieler das Fahrzeug mit verschiedenen Gegenständen und Kombinationen anpassen.

Das Turnier ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch unter Tel. 02331-2074297 erforderlich.