Hagens Fußballer können auf den städtischen Sportplätzen in Kürze Testspiele auch wieder am Wochenende absolvieren. Das entschied der Krisenstab der Stadt Hagen in seiner Sitzung am Donnerstag.

Die Vereine hatten sich an das Servicezentrum Sport (SZS) der Stadt Hagen gewandt, diese Testspiele, die zur Vorbereitung auf die Saison dienen, auch am Wochenende zu ermöglichen. Den detaillierten Ablauf der Spiele wird das SZS mit den Vereinen absprechen. Dieser wird sich an den Bedingungen vor der Corona-Pandemie orientieren, die unter anderem vorsahen, dass so genannte "Freundschaftsspieltage" eingerichtet werden, an denen dann mehrere Spiele hintereinander durchgeführt werden.