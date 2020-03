Haltern. In der Nacht zum Sonntag, 22.03.2020, gegen 00:45 Uhr, meldeten zwei Zeugen einen Pkw, der im Bereich des Kreisverkehrs Münsterstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr gefahren sei. Hier habe er ein Verkehrszeichen touchiert, aber seine Fahrt fortgesetzt, ohne die nötigen Feststellungen zur Schadensregulierung treffen zu lassen. Im weiteren Verlauf fuhr er auf den „Kärntener Platz“ und kam hier vor einer Mauer zu stehen.

Durch die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten konnten der Fahrer, ein 20jähriger Mann und der Beifahrer, ebenfalls 20 Jahre alt, beide aus Haltern am See, am Pkw angetroffen werden.Da bei dem Fahrer der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand, wurde er der Polizeiwache in Marl zugeführt, wo ihm Blutproben entnommen wurden.

Noch vor dem Transport zur Polizeiwache versuchte der beschuldigte Fahrzeugführer, die Polizeibeamten anzugreifen und beleidigte sie mehrfach. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er nach Entnahme der Blutproben zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Neben aufgefundenen Betäubungsmitteln wurde auch ein Teleskopschlagstock griffbereit festgestellt und beschlagnahmt.

Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.