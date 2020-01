Haltern. Eine 84-jährige Autofahrerin aus Haltern am See fuhr am gestrigen Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Blumenstraße in Richtung Stockwieser Damm. In einer Kurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt und vorsorglich zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 5500 Euro Sachschaden.