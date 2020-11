Haltern. Der Geh- und Radweg an der Holtwicker Straße (K5) in Haltern am See wird ab Montag, 30. November, auf einer Länge von etwa zwei Kilometern zwischen dem Einmündungsbereich der Granatstraße (K42) und An der Landwehr (Ortseinfahrt Haltern) saniert. Die Sanierungsarbeiten werden in drei Bauabschnitten durchgeführt.

Zunächst wird die Fahrbahn im Einmündungsbereich der Holtwicker Straße und der Granatstraße saniert. Dafür muss die Kreuzung vollgesperrt werden. Der Verkehr wird dann über die Granatstraße (K42), die Rekener Straße (L652) und die Lavesumer Straße (K44) umgeleitet. Eine weitere Umleitung führt über die Granatstraße (K42) und die Weseler Straße (B58). Dieser erste Bauabschnitt wird voraussichtlich am Donnerstag, 3. Dezember, beendet und der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben.Ab Donnerstag, 3. Dezember, wird die Holtwicker Straße (K5) in Richtung Haltern am See für die Sanierung des Geh- und Radwegs zur Einbahnstraße. Die Umleitungen bleiben weiterhin bestehen. Durch Baumwurzeln entstandene Asphaltaufwölbungen und Schäden durch Unwetter an dem Weg werden behoben. Außerdem erhält der Geh- und Radweg eine neue Asphaltdeckschicht.

Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich drei Wochen dauern. Die Baukosten belaufen sich auf 152.000 Euro.