Ahaus/Haltern. Freudig steht der achtjährige kastrierte Mischlingsrüde Oskar an der Tür und wartet, dass man ihn nun endlich für einen Spaziergang abholt. Freudig wird man begrüßt, artig lässt er sich anziehen und dann geht’s mit erhobener Rute auch schon los.

Straßenverkehr macht ihm nicht wirklich was aus. Jedoch gibt es hier und da noch etwas was ihn irritiert, da muss man ihn auch noch abholen und in aus seiner Unsicherheit heraus führen. Oskar ist im Moment rundlich geworden, auch deshalb wäre es so schön, wenn er bald mit seinen Menschen durch die Welt streifen könnte. Ein eher ruhiger Haushalt, würde ihm sicherlich gut gefallen. Viele Streicheleinheiten und Bewegung sollten natürlich nicht fehlen.

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.