Berlin/Haltern. Im Juni 2019 wurde Dr. Hannes Müller erstmals in den Vorstand der Bundesapothekerkammer (BAK) gewählt und ist seither das mit Abstand jüngste Vorstandsmitglied in den Spitzengremien der Apothekerschaft. Das bleibt der 33-jährige Apotheker aus Haltern auch mindestens bis 2024, denn am Donnerstag wurde er mit eindrucksvoller Mehrheit wiedergewählt.

Mit 80 Prozent der Stimmen aus den 17 Apothekerkammern wurde der Leiter einer Filialapotheke im westfälischen Haltern als Mitglied des fünfköpfigen Vorstands der Bundesapothekerkammer (BAK) bestätigt. Nach seiner Wahl definierte Müller die aus seiner Sicht wichtigsten Herausforderungen für die BAK in den kommenden Jahren: „Wir brauchen mehr Patientenorientierung im Studium, und wir müssen die Einführung vergüteter pharmazeutischer Dienstleistungen zu einem Erfolgsmodell machen.“Bereits seit sechs Jahren ist Dr. Hannes Müller Delegierter des westfälisch-lippischen Apothekerparlamentes, als Mitglied der von Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening geführten Gemeinschaftsliste. Im Dezember 2014 wurde er in den Vorstand der Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) gewählt. Der damals 27-jährige Doktorand an der Universität Münster war und ist damit das jüngste Vorstandsmitglied in der Geschichte der AKWL.

Trotz seiner jungen Jahre kann Dr. Hannes Müller bereits auf ein vielfältiges und langjähriges berufspolitisches und politisches Engagement zurückblicken. So war er von 2008 bis 2010 Präsident des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden (BPhD), der sich damals u. a. aktiv an der ABDA-Imagekampagne beteiligte. Auch die Umbenennung der ehemaligen Pharmaziepraktikanten in „PhiP“, Pharmazeuten im Praktikum, fällt in seine Amtszeit. Seit diesem Herbst ist er zudem als direkt gewähltes Mitglied im Rat der Stadt Haltern vertreten.

Starke Stimmen aus NRW

Gemeinsam mit Dr. Müller ist mit Dr. Armin Hoffmann, dem in der Industrie tätigen Präsidenten der Apothekerkammer Nordrhein, ein weiterer Vertreter aus NRW im Gremium vertreten. „Es freut mich, dass damit gleich zwei starke Stimmen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland die Arbeit der BAK prägen werden“, sagte Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening im Anschluss an die Wahl. „Darüber hinaus freut es mich sehr, dass der Vorstand die Vielfalt der apothekerlichen Berufsbilder abbildet. Auch wenn die öffentliche Apotheke der wichtige Tätigkeitsbereich von uns Apothekerinnen und Apothekern bleibt: Unsere beruflichen Vertretungen müssen den Beruf in seinen vielfältigen Facetten vertreten. Da haben die Apothekerinnen und Apotheker auf Station einen ebenfalls sehr hohen Stellenwert, ebenso wie die vielen Kolleginnen und Kollegen, die in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung wichtige Arbeit leisten.“