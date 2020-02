Kreis. Im Februar zählte der Agenturbezirk Recklinghausen 26.163 arbeitslose Menschen und damit 103 weniger als im Januar und 1.752 weniger als im Februar vor einem Jahr (-6,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote verblieb mit 8,0 Prozent auf dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr betrug sie noch 8,6 Prozent. In Haltern am See wurden im Februar 733 Arbeitslose registriert, in Dorsten waren es 2446.



„Erfreulicherweise ist der saisonale Anstieg an Arbeitslosen nach nur einem Monat bereits abgeschlossen, denn im Februar konnte Arbeitslosigkeit im Vest schon wieder abgebaut werden“, beschreibt Frank Benölken, Leiter der Recklinghäuser Arbeitsagentur, die einsetzende Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Diese zeige sich bisher zwar nur zaghaft, dafür aber früher als erwartet: „Der Winter hat, insbesondere aufgrund des milden Klimas, nahezu keinerlei Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen und damit ist jetzt auch nicht mehr zu rechnen. Nach und nach werden alle Personengruppen wieder Arbeitslosigkeit abbauen, aktuell geschieht dies insbesondere bei Älteren und Langzeitarbeitslosen. Der Anstieg an jungen Arbeitslosen ist unkritisch zu bewerten, denn hierbei handelt es sich um eine kurze Übergangsarbeitslosigkeit nach Beendigung von Schule oder Ausbildung, die ab dem Frühsommer zumeist in eine neue Beschäftigung münden wird“, so Benölken. Nach wie vor verzeichne Recklinghausen im Vergleich zum Vorjahr den höchsten Rückgang an Arbeitslosen im gesamten Bundesland, was für den Agenturchef ein Zeichen stabiler wirtschaftlicher Verhältnisse ist: „Der Großteil an Betrieben im Kreis ist eher konjunkturunabhängig, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Hier werden kontinuierlich Kräfte nachgefragt, was uns ein Stück weit von der pessimistischeren Erwartungshaltung anderer Regionen entkoppelt.“ Im Verlauf des Monats meldeten Unternehmen dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Recklinghausen 951 Stellenangebote, 342 (+56,2 Prozent) mehr als im Januar. Verglichen mit Februar 2019 wurden 248 Stellen weniger gemeldet (-20,7 Prozent). Insgesamt stehen im Agenturbezirk derzeit 3.775 Stellen zur Besetzung aus, 149 mehr als vor einem Monat. Vor einem Jahr lag der Stellenbestand noch um 1.013 Beschäftigungsmöglichkeiten höher.

Grundsätzlich werden Fachkräfte in allen Branchen gesucht, die Nachfrage ist hoch und langfristig steigend. Besondere Engpässe bestehen im Handwerk (Garten-und Landschaftsbau, Friseure, Maler und Lackierer, Elektriker, Anlagenmechaniker SHK, KFZ-Mechatroniker, Lebensmittelhandwerk), im Gesundheits- und Pflegebereich (Altenpfleger, medizinisch-pflegerisches Personal, Physiotherapeuten, zahnmedizinische Fachangestellte), im Transportwesen (Berufskraftfahrer) sowie in der Gastro-nomie (Köche, Servicekräfte).