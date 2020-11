Haltern. Aufgrund bundesweit steigender Verdachts- und Infektionszahlen ergreift das Halterner Krankenhaus neue Maßnahmen, um Patienten und Mitarbeiter weiter vor dem Coronavirus zu schützen: Ab Mittwoch, den 18. November, wird bei jedem Besucher ein Antigen-Schnelltest durchgeführt.

Bei einem negativen Ergebnis kann dieser dann seinen Angehörigen ab dem fünften Aufenthaltstag unter der Voraussetzung besuchen, dass er im Vorfeld vom Patienten als Kontaktperson benannt wurde. “Da diese Testung einen erhöhten Zeitaufwand für unser Personal bedeutet, haben wir darüber hinaus die Besuchszeit eingeschränkt”, erklärt Dr. Peter Harding, ärztlicher Direktor des St. Sixtus-Hospitals. Besucher werden daher ab Mittwoch im Zeitraum zwischen 15 bis17 Uhr eingelassen, wobei jeder Besuch höchstens 30 Minuten betragen darf. Ausnahmen von der Besuchereinschränkung gibt es nur in besonderen Fällen nach individueller Absprache mit der zuständigen Station oder dem behandelnden Arzt. „Wir sind uns bewusst, dass in diesem Jahr viele Regeln angepasst und eingehalten werden müssen. Deshalb bedanken wir uns herzlich für die Unterstützung und das Verständnis unserer Patienten und ihrer Angehörigen. Nur so können wir gemeinsam die Verbreitung des Coronavirus eindämmen“, erklärt Dr. Andreas Weigand, Geschäftsführer der KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH. Mehr Informationen finden Interessierte auf der Homepage des KKRN-Klinikverbundes unter www.kkrn.de sowie auf dem krankenhauseigenen Facebook- und Instagram-Kanal.