Haltern. Der Blick in die Meldeliste zeigt: Der Segelclub Haltern am See präsentiert sich auch in seinem 70-jährigen Jubiläumsjahr als ein aktiver Verein. 30 Boote gehen bei den diesjährigen Clubmeisterschaften, die am kommenden Sonntag, 16. August, stattfinden, an den Start.

„Ein tolles Ergebnis“, freut sich SCH-Sportwart Horst Gerber, der die Clubmeisterschaften unter besonderen Hygienevorschriften in Zeiten von Corona organisiert hat. In diesem Jahr findet die Regatta in Zusammenarbeit mit dem Segelclub Mühlbachtal statt. Der Verein schickt ebenfalls eigene Boote in das Rennen.Für den Segelclub Haltern ist die hohe Beteiligung ein großer Erfolg und ein Beweis für das aktive Clubleben. Erst im Juni dieses Jahres gab es einen positiven Bescheid über die finanzielle Unterstützung für die Aufstockung des vorhandenen Sanitärgebäudes.

Der Stadtsportverband Haltern hatte die gemeinsam vom SCH und dem SC beantragte Maßnahme zur Aufstockung des WC-Gebäudes zur Errichtung eines Schulungsraumes an Segelclubs zur Förderung im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ empfohlen. Am kommenden Sonntag will der SCH noch einmal mit der Clubmeisterschaft Werbung für den Segelsport machen. In vier verschiedenen Klassen gehen rund 60 Seglerinnen und Segler an den Start.