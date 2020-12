Es gibt technische Probleme, die kurzfristig nicht zu lösen sind. Ersatzteile können erst am kommenden Montag, 28. Dezember 2020, in der Werkstatt eingebaut werden.Bis dahin ruht der Bürgerbusverkehr. Der Bürgerbusverein bedauert das sehr und bittet die Fahrgäste bis Montagmittag nach Weihnachten um Verständnis.

Montag, 28. Dezember, 13:08 Uhr, wieder Linienverkehr ab Bahnhof gem. Fahrplan.

Am Do., 31. Dezember (Sylvester), von 08:08 Uhr ab und bis 12:58 Uhr an Bahnhof.

Am Samstag, 2. Januar 2021, gilt der Fahrplan, ebenso ab 4. Januar 2021.

Es gibt keine Fahrplanänderungen im kommenden Jahr! Weitere Informationen zum Bürgerbus gibt es auf der Internetseite des Bürgerbusvereins.

https://buergerbus-haltern.de/der-verein/beitrittserklaerung.html

Vorstandsmitglieder sowie Fahrerinnen und Fahrer wünschen allen Fahrgästen fröhliche, beschauliche Weihnachten und einen „Guten Rutsch ins Neue Jahr“ – ohne auszurutschen! BLEIBEN ODER WERDEN SIE GESUND!