Nach der langen Corona Zwangspause kann der Reitverein Kattenhortönnen wieder Erfolge vermelden: Anfang Juni konnte Michaela Goesbrink-Pieper in der M** Dressur in Heiden mit Loreley einen zwölften Platz erreichen.

Madeleine Baumann konnte sich am 21. Juni beim Reiterverein Rhede e. V. mit Ihrer Stute Balestera, in ihrer ersten gemeinsamen Dressurprüfung Klasse L* auf Kandare an erster Stelle rangieren. Das Paar erhielt für seinen Ritt die respektable Wertnote von 7,8.

Am vergangenen Samstag trat Isabell Terörde mit Ihrem Bosco S. W. beim Zucht- und Reitverein Coesfeld/Lette e. V. in einer Dressurprüfung der Klasse L** an. Mit einer Wertnote von 7,4 konnte sie sich den sechsten Platz sichern.

Bereits vor der Corona Krise konnten unsere Amazonen Ihre Pferde erfolgreich auf den umliegenden Turnieren vorstellen.

So entschied Alexandra Baumann bereits Anfang März mit Da Vinci die Dressurprüfung Klasse M* beim RFV Hünxe mit 7,9 für sich. Ein Wochenende später platzierte sie ihren Wallach beim Late-Entry-Dressurturnier des Reit-, Zucht- und Fahrverein „Jagdfalke“ Brünen ebenfalls in der Dressurprüfung Klasse M* auf dem achten Platz.

Ebenfalls beim Jagdfalke Brünen sicherte sich Isabell Terörde mit ihrem Bosco S. W. mit einer Wertnote von 7,4 dem 5. Platz in einer Dressurprüfung der Klasse L*.